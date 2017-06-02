Altınordu’dan Hasan Kabze’ye teşekkür

Hasan Kabze'yle yollarını ayıran Altınordu, deneyimli golcü için bir teşekkür mesajı paylaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yollarını ayırdığı deneyimli golcü Hasan Kabze’ye resmi internet sitesinden yapılan bir açıklamayla katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüze devre arasında gelen, saha içi ve saha dışındaki performansıyla ‘İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ sloganımıza önemli katkılar sağlayıp gençlerimize örnek olan Hasan Kabze ile vedalaştık. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diler, hizmetleri için teşekkür ederiz.”

Sezona Sivasspor’da başlayan 35 yaşındaki futbolcu, devre arasında Altınordu’ya transfer olmuş ve burada forma giydiği 11 maçta 3 gol kaydetmişti.