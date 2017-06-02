Aziz Yıldırım, tokatladığı Eyigüngör’den şikayetçi oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Yakındoğu Üniversitesi’nin Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı iddiasıyla hakkında seyir yasağı tedbiri konulmuştu. Yıldırım'ın seyirden yasak talebi kaldırıldı. Fenerbahçe başkanı, Eyigüngör'den şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi-Fenerbahçe bayan basketbol takımları arasında oynanan Kadınlar Basketbol Ligi Final Serisi 1. müsabakası sırasında Yakındoğu Üniversitesi'nin Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla hakkında, seyirden yasaklama tedbiri uygulamasına karar verilen Aziz Yıldırım'ın cezası, savcılık tarafından kaldırıldı.

YALÇIN BEL / SÖZCÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, 25 Mayıs tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘tokat’ olayından dolayı seyirden yasaklama tedbiri uygulamasına karar verilmişti.

Ertesi gün adliyeye gelen Yıldırım, savcılığa verdiği 3 sayfalık yazılı ifadesinde, “Işık Eyigüngör, geçtiğimiz sezon biri yabancı, biri de alt yapıda yetişen Olcay Çakır olmak üzere 2 oyuncuyu, sezon içinde ayartıp kendi takımına transfer etmişti. Bu olay sebebiyle Eyigüngör Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti” dedi.

“O DA BANA VURMAK İSTEDİ, ŞİKAYETÇİYİM”

Olayın nasıl meydana geldiğinin, olayın gözlemcisi Ferhat Tuna tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu'na yazılı olarak rapor edildiğini belirten Aziz Yıldırım, “Işık Eyigüngör de bana vurmak istedi, elini kaldırıp salladı. Ama ben kendimi geri çekince isabet etmedi. Kesinlikle gözüne yumruk atılmadı. Bana vurmak için elini sallayan, gözlüğümün kırılmasına ve usulsüz seyirci alınmasına sebep olan Eyigüngör'den şikayetçiyim ve küfür eden seyircilerden de şikayetçiyim. Tedbiren seyirden yasaklama kararına itiraz ediyorum” dedi.

Aziz Yıldırım'ın seyirden yasaklama itirazını değerlendiren Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, “yukarıda numarası yazılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Aziz Yıldırım hakkında konulan seyirden yasaklılık tedbiri 01.06.2017 tarihinde savcılığımızca kaldırılmış olup, gereği rica olunur” denildi.

IŞIK EYİGÜNGÖR DE İFADE VERDİ

Bu arada, Aziz Yıldırım'ın kendisinden şikayetçi olması üzerine Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'de dün adliyeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a, Müşteki-Şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Eyigüngör ifadesinde, “Başkanı olduğum kulüp ile Fenerbahçe kulübü arasında gerçekleşen basketbol müsabakası esnasında beni darp eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olmuştum. Aziz Yıldırım tarafından savcılığınıza sunulup tarafıma okunan suç isnatları içerir dilekçede iddia edilen hususların tamamı asılsızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden usule aykırı şekilde oyuncu ayartmam, 07.05.2017 tarihli müsabaka esnasında rakip takıma yeteri kadar yer ayrılmasına engel olmam, yine olay esnasında Aziz Yıldırım'a vurmaya çalışıp gözlüğünü kırmam iddiaları tamamen asılsızdır. Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Müsabaka tarihinde rakip takım için yeterli yer ayrıldığına dair tutanaklardan savcılığınıza suret sunuyorum. Aziz Yıldırım'a ilişkin şikayetim devam etmektedir” dedi.