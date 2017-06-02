Benfica para basıyor!

Portekiz'in Benfica kulübü, 2003 yılından bu yana sattığı oyunculardan 700 milyon Euro bonservis geliri elde etti.

Futbol piyasasında hep al dönemi artık geçti. UEFA’nın Finansal Fair Play dengesi getirmesi ile birlikte kulüpler artık satış geliri elde etmeden oyuncu alamıyorlar. Oyuncu satışı konusunda Benfica ve Porto takımlarının önüne geçebilen bir kulüp henüz yok.

Benfica 2003 yılından bu yana sattığı oyuncuların bonservisinden 700 milyon Euro kazandı.

Gelişmiş altyapı sistemlerinin yanı sıra doğru oyuncuları düşük fiyata alan Portekizliler, bu oyuncuları vitrine çıkarttıktan sonra değerini katlayarak satıyorlar.

Son olarak kaleci Ederson’u 40 milyon Euro’ya Manchester City’ye satan Benfica kulübü, kasasını yine doldurdu.

TÜRK KULÜPLERİ BONKÖR

Transfer sezonlarında taraftarların transfer beklentisine sırtını dönemeyen Türk kulüpleri, yıldız isim almak için keselerini boşaltıyorlar. Son dönemde Galatasaray, bu harcamaları sebebiyle UEFA’dan Avrupa’ya gidememe cezası aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da UEFA’nın sürekli denetimi altında çalışmalarını sürdürüyorlar.