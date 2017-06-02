Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlaması boğazda başlayacak

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması yarın oynanacak olan Osmanlıspor maçı öncesi Harem'den kalkacak tekneyle başlayacak ve Dolmabahçe'de devam edecek.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında yarın Osmanlıspor’u konuk edecek olan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk kutlamasına öğle saatlerinde başlayacak. 15. şampiyonluğunu kazanıp 3. yıldızını takan Beşiktaş’ın ilk kutlama yeri boğaz olacak. Harem’den kalkacak gemiyle şampiyonluk turu atacak olan siyah-beyazlılar, buradan Dolmabahçe’ye gelecek. Üstü açık otobüs ile geçen sene olduğu gibi Dolmabahçe’den hareket edecek olan Beşiktaşlı futbolcular, kutlamalarına Vodafone Arena’da deniz tarafına bakan kale arkasında hazırlanan platformda stat dışındaki taraftarlarla birlikte devam edecek.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak`tan Gomez, Oğuzhan ve Aboubakar açıklaması Beşiktaş Basın Sözcüsü ve aynı zamanda kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak, şampiyonluk sonrası değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Şampiyonluk kutlamalarının ilk bölümü karşılaşma öncesi saat 16.00’da sonlanacak. 17.00’de başlayacak maçın ardından ise siyah-beyazlı futbolcular kupasına kavuşacak ve statta taraftarları selamlayacak.