Beşiktaşlı savunmacı Dusko Tosic ifadeye çağrıldı

Beşiktaşlı savunmacı Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmesine rağmen saha kenarından maçı takip ettiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yle karşılaştığı son 16 turu mücadelesinde kırmızı kart görmesine görmesine rağmen maçı saha kenarından takip eden Dusko Tosic’in bu hareketi pahalıya patladı.

Olaylı maçta kırmızı kart görüp soyunma odasına gittikten sonra başka bir akreditasyon kartıyla ve başına geçirdiği kapüşonla müsabakanın kalanını saha kenarından takip eden Tosic, kameralara yakalanmıştı.

Sabah’ın haberine göre Dusko Tosic’in bu hareketiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Spor Suçları Savcısı, Tosic’i ‘yasak alana girmek’ suçu kapsamında ifadeye davet etti.

Sırp savunmacının ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye gitmesi bekleniyor.