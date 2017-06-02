‘Botaşspor’u Adana’dan koparmayın’

Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Botaş Spor Kulübü'nün, maçlarını Ankara’da yapma kararı alması üzerine altyapıda oynayan çocuklar ve velileri karara tepki gösterip, “Botaşspor’u Adana’dan koparmayın” dedi.

Botaş tarafından 1984 yılında kurum çalışanlarının çocuklarının spora yönlendirilmesi amacıyla Adana'da kurulan ve günümüzde Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Botaş Spor Kulübü, alınan kongre kararıyla maçlarını Ankara'da yapma kararı aldı. Bu karar üzerine takımın altyapısında oynayan çocuklar ve velileri Menderes Kapalı Spor Salonu önünde toplanıp karara tepki gösterdi.

Botaşspor’un altyapı sporcuları ve veliler, takımlarının maçlarını yeniden Adana'da yapması için yetkililere çağrıda bulundu. Sporcu velisi Mehmet Fatih Say, Botaşspor'un basketbol liginde Adana’yı temsil ederek adını altın harflerle basketbol tarihine yazdığını belirterek, “Botaşspor yıllardır Adana’nın ve Adanalıların takımıdır. Botaşspor'u taşıma kararının anlamı Adanalıları ve Adana'da elde edilen başarıları hiçe saymaktır” dedi.

Botaşspor Kulübü'nün altyapı, spor okulları ve okul takımlarında yetiştirilen ve Adana çocuklarıyla kazanılan Türkiye şampiyonluklarıyla çığır açan bir kulüp olduğunu ifade eden Mehmet Fatih Say, “Bu başarıların hepsini Botaşspor, Adana'da Çukurova'nın topraklarında başarmıştır. Botaşspor bunları tek başına değil kulüp, aile ve okul işbirliği ile yapmıştır. Bugün Ankara'ya taşınmasıyla gündemde olan Botaşspor'u yarın gücünü halktan aldığı Adanalıların karşısına deplasman takımı olarak gelmesine izin verirseniz bu kulübü hayata geçirenlerin, bu takımı finale taşıyanların, şampiyon yapanların içleri sızlar. Canları acır. Botaşspor Adana’nındır öyle kalmalıdır. Botaşsporlu hayal eder, inanır ve başarır. Bugünün küçükleri Botaşspor’un geleceğidir. Botaşspor’u Adana'dan koparmayın” diye konuştu.

Toplanan grup basın açıklamasının ardından “Botaş bizimdir bizim kalacak” şeklinde slogan attı. Ellerindeki kendi hazırladıklar pankartlarla kararı protesto eden çocukların oldukça üzgün oldukları gözlemlendi.

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