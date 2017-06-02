Bülent Uygun: Süper Lig’deki takım sayısı artırılmalı

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 4-1 yenilen Gaziantepspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, “Küme düştük bir an önce çıkmamız tek düşüncemiz” dedi.

Küme düştüklerini söyleyen Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Küme düştük bir an önce çıkmamız tek düşüncemiz. Şampiyon olan Beşiktaş ve kupayı alan Konyaspor'u tebrik ediyorum. Çetin bir mücadele geçti, takımın başına 12 hafta kala gelmiştim. 5 takımı küme de bırakmıştım. Bu takımı da bırakmaya çalıştım ama olmadı. Bugün en genç gol atan oyuncu Batuhan Karadeniz'di daha önce bugün de Serkan Bakan ile rekoru kırdık ve en genç gol atan oyuncu bizim takımımıza geçti. Bir genci kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 11 kişi ile geldik de böyle oldu. Bir kardeşimizi kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep planlamasını yapacaktır ve tekrar bu lige çıkacaktır” dedi.

GENÇ FUTBOLCULARI KAZANDIRMAK İSTİYORZ

Federasyonun takım sayısını arttırması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bülent Uygun, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ülke olarak çok zor zamanlardan geçtik. Şehrimizin hemen yanında savaş var. 15 Temmuz’da hain odaklar tarafından darbe girişimi oldu. Kendi futbolcumuz intihar etti, falan falan falan. Serkan gibi genç kardeşlerimizi futbolumuza kazandırmak istiyoruz ve bu sayıyı arttırmak için takım sayısının arttırılmasını istiyoruz.”