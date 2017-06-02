David Ospina tamam

Fenerbahçe'de Kaptan Volkan Demirel kalıyor ancak bu sezon çok daha büyük bir rekabet yaşayacak. Arsenal’da fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı file bekçisi Ospina'nın kiralanmasının önünde engel kalmadı.

Fenerbahçe, kalede rekabete inanıyor! Fabiano'nun sözleşmesini uzatmayan ve kariyerli bir kaleci üzerinde duran yönetim, kararını Arsenal'li David Ospina'dan yana verdi. 4 milyon Euro bonservis bedelinde direten İngiliz ekibini ikna eden Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak için prensipte anlaşmaya vardı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan başarılı kalecinin satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanır sağlanmaz resmi imzalar atılacak. Ospina da Arsenal'de bu sezon sadece 14 resmi maça çıkabildiği için ayrılmaya kararlı…

Fenerbahçe Lens`in alternatifini buldu! Jeremain Lens görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da alternatifleri kolluyor. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe yönetiminin yaklaşımından memnun kalan başarılı kalecinin Türkiye'ye gelmeyi de çok istediği öğrenildi. Öte yandan daha önce anlaşılan Volkan Demirel de geri sayımda. Kaptan, Adanaspor maçı sonrası sözleşme imzalayacak. 35 yaşındaki kaleciyle bir yılı opsiyonlu üç sezonluk anlaşmaya varılmıştı. Yeni sezonda da üçüncü kaleci Ertuğrul Taşkıran olacak.