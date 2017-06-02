Enes Kanter’e gözaltı şoku!

İstanbul Polisi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında, basketbolcu Enes Kanter’in babasını Prof.Dr.Mehmet Kanter’i gözaltına aldı.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ABD'de basketbol oynayan Enes Kanter'in babasının da olduğu öğrenildi.
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda emekli olan Prof.Dr.Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter'in Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.