Eski Bursasporlu Bakambu’dan Enes Ünal’a mesaj

Manchester City’nin Bursaspor’dan transfer ettiği, iki yıl çeşitli takımlara kiralık gönderdikten sonra Villarreal’a sattığı Enes Ünal’ı yeni takımında eski takım arkadaşı karşıladı. Bursaspor’da birlikte forma giydiği Cedric Bakambu, İspanyol takımına transferi sonrası yeniden takım arkadaşı olacağı Enes Ünal’a mesajla ‘Hoşgeldin’ dedi.
Bakambu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ‘Yeni eski takım arkadaşı’ Enes Ünal’a şu ifadelerle seslendi:
“Bir timsah daha! Villarreal’e hoşgeldin kardeşim”