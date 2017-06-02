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Eski Bursasporlu Bakambu’dan Enes Ünal’a mesaj

Bir dönem Bursaspor'dan forma giymiş olan Bakambu, Villarreal'e transfer olan bir başka eski Bursasporlu Enes Ünal'a 'Hoşgeldin' mesajı gönderdi.
12:522 Haziran 2017
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Eski Bursasporlu Bakambu’dan Enes Ünal’a mesaj

Manchester City’nin Bursaspor’dan transfer ettiği, iki yıl çeşitli takımlara kiralık gönderdikten sonra Villarreal’a sattığı Enes Ünal’ı yeni takımında eski takım arkadaşı karşıladı. Bursaspor’da birlikte forma giydiği Cedric Bakambu, İspanyol takımına transferi sonrası yeniden takım arkadaşı olacağı Enes Ünal’a mesajla ‘Hoşgeldin’ dedi.

01 Haziran 2017 Villarreal Enes Ünal`ı Hadise ile karşıladı Manchester City'nin Villarreal'e sattığı Enes Ünal'ı yeni takımı Hadise'nin bir şarkısı ile taraftarlarına tanıttı. İlgili Haberi Oku

Bakambu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ‘Yeni eski takım arkadaşı’ Enes Ünal’a şu ifadelerle seslendi:

“Bir timsah daha! Villarreal’e hoşgeldin kardeşim”

Son güncelleme: 12:53 | 02.06.2017
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