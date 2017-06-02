Fenerbahçe Jeremain Lens’ten vazgeçti

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i yüksek maliyeti nedeniyle transfer etmekten vazgeçti.

Sezon başında Sunderland’den kiralanan Jeremain Lens, Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili ismi olmayı başarmıştı. Hollandalı futbolcuyu gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen sarı-lacivertli ekip, transfer için girişimlere başlamıştı. Ancak Lens’in yüksek maliyeti Fenerbahçe’ye geri adım attırdı. Milliyet’te yer alan habere göre Lens, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro ücret talep etti. Bunun yanı sıra futbolcunun kulübü Sunderland 10 milyon euro’dan başladığı pazarlıklarda en son 8 milyona indi. Lens'in bu yüksek maliyeti ile birlikte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması beklenen Aykut Kocaman da oyuncu için çok olumlu rapor vermedi. Kocaman bu fiyatlara daha etkili bir ismin alınabileceğini belirtti. Sarı-lacivertli yöneticiler Beşiktaş'ın futbolcuya olan ilgisi içinse “Lens'e 4 milyon euro vereceklerse alsınlar” ifadelerini kullandılar.

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Takımın en önemli ismi olsa da Hollandalı futbolcu Fenerbahçe'de birçok isimden daha az ücret alıyordu. Van Persie, Kjaer, Skrtel gibi oyuncularr Lens'ten daha fazla kazanıyordu. Bu sezonki performansı sonrası da Lens ücretine zam istedi.