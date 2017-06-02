Final-Four’da Duncan fırtınası

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off'ta mücadele eden Nesine.Com Eskişehir Basket’in Amerikalı forveti Josh Duncan, elde ettiği istatistiklerle Final-Four’a adeta damgasını vurdu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’ne yükselmeyi garantileyen Nesine.Com Eskişehir Basketin başarılı oyuncusu Josh Duncan Final-Four performansıyla dikkatleri üzerine çekti. TBF 1. Ligi Play-Off Final-Four'da geride kalan 5 maçta 24.4 ortalamayla sayı krallığında zirvede yer alan Duncan, bu periyodun en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Amerikalı uzun forvet Duncan'ı 20 sayı ortalamayla Acıbadem'den Bracey Wright izliyor. Bursaspor Durmazlar'dan Borovnjak 19.8 sayı ortalamasıyla 3'üncü sırada yer alırken 16.2 ortalamayla Sakarya BŞB'den Hakan Yapar listede 4'üncü sırada bulunuyor. 5 maçın ikisinde sakatlığı nedeniyle oynamayan Eskişehir temsilcisinin başarılı oyuncusu Sean Marshall ise 16 sayı ortalamasıyla 5'inci sırada kendisine yer buldu.

Amerikalı forvet Josh Duncan, Bursaspor Durmazlar ile 31 Mayıs tarihinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan maçta sezonun en iyi performanslarından birine imza atmıştı. Toplamda 31 dakika süre alan Duncan 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 6 ribaund alan Amerikalı, 2 de asist yaparak elde edilen galibiyetin mimarlarından oldu. Final-Four 5'inci hafta maçlarında Bursaspor Durmazları 3 bini aşkın Siyah-Kırmızılı taraftar önünde 82-66 mağlup eden Nesine.com Eskişehir Basket, haftanın takımı seçildi. Maç sonu Siyah-Kırmızılı taraftarların ayakta alkışladığı Duncan, Final-Four 5'inci haftanın oyuncusu seçildi. Potanın Şimşekleri bu galibiyetle birlikte Süper Lig'e yükselmeyi bitime 1 maç kala garantiledi.

Asist krallığı listesinde yine bir Eskişehirli

Kırmızı Siyahlı takımın oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma'nın sezon boyunca sergilediği etkili performans, şampiyonluğun garantilendiği Bursaspor Durmazlar maçında da devam etti. Yunus Emre'nin performansı asist krallığı listesine de yansıdı. Final-Four maçlarında 4.4 asist ortalamasıyla oynayan başarılı basketbolcu, listede zirvede yer aldı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi Final-Four son hafta maçlarının programı da açıklandı. Buna göre ligi lider bitirecek takımın belli olacağı Nesine.com Eskişehir Basket-Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi maçı 4 Haziran Pazar günü saat 15.00'de Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Potanın Şimşekleri, maçı 15 sayı farkla kazanırsa ligi lider bitirecek. Grubun diğer maçında ise Bursaspor Durmazlar ile Acıbadem Üniversitesi 4 Haziran Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.