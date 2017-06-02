Galatasaray’da yerli operasyonu

Yeni sezon öncesinde takımda revizyona gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, göndereceği bazı oyuncuların yerine Gençlerbirliği’nin yıldızı Serdar Gürler ve Alanya’nın başarılı futbolcusu Emre Akbaba’yı düşünüyor.

Galatasaray’da transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. Yeni sezon öncesinde çok sayıda isim gündeme gelirken, yerli operasyonuna da start verildi. Çok sayıda futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim, bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken iki yıldızı radarına aldı. G.Birliği forması altında kariyerinin en iyi dönemini geçiren Serdar Gürler ve Alanya'nın yıldızı Emre Akbaba için harekete geçilecek.

Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin ile taraftar arasında imza krizi Galatasaray taraftarı İlker Dağdelen, lokantada karşılaştığı ve imza istediği Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'in tavrına tepki gösterdi. Alman yıldız Lıukas Podolski ise sosyal medyadan arkadaşlarını savundu. İlgili Haberi Oku

Alanya’da bu sezon çıktığı 33 maçta 6 gol atan 24 yaşındaki Emre Akbaba, 6 da asiste imzasını attı. Takımdan ayrılmaları beklenen Bruma ve Sneijder'a alternatif olan yıldız oyuncu için devre arasında da Alanya ile temasa geçilmişti. Kanatlarda iyi bir alternatif olan Serdar Gürler'i ise Teknik Direktör İgor Tudor istiyor. Sözleşmesi sona eren Serdar için yönetimin bonservis bedeli ödemeyecek olması, transferi güçlendiriyor.