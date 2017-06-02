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GAZİANTEPSPOR
02 Haziran 2017 20:01
ANTALYASPOR
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GAZİANTEPSPOR
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Gaziantepsporlu futbolcular maça gitmedi…

Süper Lig'den düşen Gaziantepspor'a Antalyaspor deplasmanında esame listesinde sadece 13 futbolcunun ismi vardı. Kırmızı siyahlı futbolcuların bir kısmı, takım küme düştüğü için deplasmana gelmediler.
19:552 Haziran 2017
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Gaziantepsporlu futbolcular maça gitmedi…

Süper Lig’de küme düşen Gaziantepspor, bu sezonki son maçını Antalyaspor deplasmanında oynuyor Gaziantep temsilcisinde sadece 13 futbolcu Antalyaspor’a gitti. Bu duruma siteme eden teknik direktör Bülent Uygun şu açıklamaları yaptı.

Vah Türk futbolum vah. Futbol kadrosu olarak 28 kişi başlayıp da şu anda altyapıdan 3 çocuğumuzu sürüyorsak 11’e, yedekte de 2 genç oyuncumuz varsa gelmeyenler utansın diyorum. Ben hayatımda başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. 12 haftadan beri Gaziantepspor’u kümede bırakma adına tüm yüreğimizle savaştık ama başaramadık. Hayırlısı olsun. Gaziantepspor camiası 27 yıldır bu ligde çok şey başarmış. Büyüklüğün bir özelliği de düştüğü yerden hemen kalkmak. İnşallah en kısa zamanda Gaziantepspor hak ettiği yere geri döner.

Etiketler
bülent uygun Gaziantepspor
Son güncelleme: 20:12 | 02.06.2017
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