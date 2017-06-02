Gökhan İnler: O kadar da kötü bir transfer değildim

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, Leicester City'e transfer olduğu dönemle alakalı, "Benim için tabii ki zor bir dönemdi. Sonuçta orada da şampiyon takımdaydım. O kadar da kötü bir transfer değildim" dedi.

İki sene üst üste Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan ve siyah-beyazlılara sezon başında transfer olan Gökhan İnler, samimi açıklamalarda bulundu. Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, kariyerinde çalıştığı teknik direktörler arasında kendisini en çok etkileyen ismin sorulması üzerine, “İtalya’da da oynadığım dönemde Mazzari vardı. İtalya’daki hocalar çok taktiksel çalışıyorlar. Ranieri’de öyle mesela. Ama ben genelde benim kariyerimde iyi antrenörlerle çalıştım. Benitez’de çok profesyonel; her şeyi yazan ve hazırlayan biriydi. Büyük bir antrenör. Hepsinin de büyük takımları yönetmeye kalitesi var” diye konuştu.

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“Orada da şampiyon takımdaydım”

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, Napoli’den Leicester City’e transfer olduktan sonra yaşadığı süreçle alakalı, “Leicester’a transfer olduğumda da bazı şeyleri öğrenmem lazımdı. Oynamamayı problem etmedim. Benim için tabii ki zor bir dönemdi. Sonuçta orada da şampiyon takımdaydım. O kadar da kötü bir transfer değildim. Doğrusunu yaptım. Sonuna kadar kararımın arkasındayım. Ardına Beşiktaş sayfasını açtık. İyi ki de açmışım. Yine kupayı kaldırdım” açıklamalarında bulundu.

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“Bizim taraftarımız dünyada 1 numara”

Sosyal medyada taraftara da kendisi bir şeyler vermek için uğraştığını dile getiren tecrübeli orta saha, “Herkes bizi idol olarak bu takımın içerisinde biri olarak görüyor. Onlara bir şeyler vererek iletişime geçmek en doğrusu. Bütün Beşiktaş ailesine, taraftarlar nice yıllar dilerim. Önümüzdeki yıllarda daha iyi daha coşkulu yerlere geliriz. Bizim taraftarımız dünyada 1 numara. Ben bunu çocukluğumdan beridir hissediyorum. Herkes arkamızda olduğu için teşekkür ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.