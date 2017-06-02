Golden State Warriors finale farklı başladı

2017 NBA finallerinin ilk karşılaşmasında Golden State Warriors, sahasında konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 113-90 mağlup etti. Rakibini farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Golden State Warriors’ta Kevin Durant, 38 sayı, 8 ribaund ve 9 asistle maça damga vurdu. Takımın bir başka yıldızı Stephen Curry de 28 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile Durant’a yardımcı oldu. Hiç beklemediği bir farkla sahadan mağlup ayrılan Cleveland Cavaliers’ta ise LeBron James’in 28 sayı, 15 ribaund ve 8 asistlik performansı yeterli olmadı.
Cleveland Cavaliers serinin ilk maçını kaybetmesine rağmen gece LeBron James’in rekorlarına sahne oldu. Maçın ilk dakikalarında bulduğu sayılarla, LeBron playoff tarihinde 6 bin sayıya ilk ulaşan oyuncu oldu. Aynı zamanda bulduğu 2 üçlük isabetiyle, NBA playoff tarihinde Reggie Miller’ı geride bırakarak en çok bulunan üçlük isabetleri listesinde 2. sıraya yerleşti.
Serinin 2. maçı, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece TSİ 03.00’te oynanacak.