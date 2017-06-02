Haluk Yıldırım: Hedef adım adım yarı final

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2017 hedeflerini açıkladı. Yıldırım, "İlk olarak gruptan çıkmak, daha sonra çeyrek final ve yarı final... Bunları başarmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Finlandiya, Romanya, İsrail ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek EuroBasket 2017 ile ilgili olarak, “Eylül ayında seyircimizle birlikte iyi bir atmosfer oluşturup, ilk olarak gruptan çıkmak daha sonra çeyrek final ve yarı final… Bunları başarmak istiyoruz” dedi.

31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve D Grubu maçlarıyla tüm eleme turu maçlarının İstanbul’da Sinan Erdem’de oynanacak olan EuroBasket 2017’de şampiyonun kazanacağı kupa, İstanbul’da sergilendi.

Organizasyonda soruları yanıtlayan Haluk Yıldırım, kupanın İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri gezdiğini ifade ederek, “Çok güzel bir organizasyon oldu. Avrupa Şampiyonası ile alakalı ayrıca çalışmalarımız da sürüyor. Federasyonumuzda bir departman bununla alakalı çalışıyor. Zaten baktığımızda Türkiye bu tip organizasyonları çok başarılı bir şekilde yaptı. Ben organizasyon ile alakalı herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bunun yanında bir de sportif başarı elde edebilirsek bizim için çok başarılı bir şampiyona geçmiş olacak” diye konuştu.

‘Çeyrek final ve yarı final’

10 Temmuz’da milli takımın toplanacağını ve çalışmalarına başlayacağını dile getiren Yıldırım, “Baktığınız zaman tabi ki bir jenerasyon farkı var. Bildiğiniz gibi 2017 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra 2019 Dünya Şampiyonası için eleme maçları başlıyor Kasım ayında. Kadroda mutlaka 3 ya da 4 tane yeni isim görebiliriz. Sinan, Ersan ve Ömer Aşık gibi çok tecrübeli isimler de var. Çok güzel bir kaynaşma olacaktır. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Başarı için planlı programlı çalışmak lazım. Onun haricinde Eylül ayında seyircimizle birlikte iyi bir atmosfer oluşturup, ilk olarak gruptan, daha sonra çeyrek final ve yarı final… Bunları başarmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.EuroBasket 2017 Kupası, bugün Zorlu Center Boğaz Katı’nda sergileniyor. Burada sergilendikten sonra kupa son olarak yarın Marmara Forum’da da sergilenip Türkiye’den ayrılacak.