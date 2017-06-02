Karşıyaka’da ayrılık zamanı

Spor Toto 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Yaşar Holding'ten aldığı mali destek sözüyle rahatlayan Karşıyaka yönetimi, sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten yıldızlarını kaybetmeye başladı.

Karşıyaka’da geçen sezon 7 gol, 18 asistle oynayan gurbetçi kanat oyuncusu Tayfun Pektürk sözleşmesi biter bitmez Menemen Belediyespor’a imza atarken, Can Erdem ve Cenk Özbey’le de anlaşma sağlanamadı. Geçen sezon attığı 17 golle takımın skor yükünü çeken Can ve 34 maçın 32’sinde ilk 11’de forma giyen Cenk, yönetimin teklifine olumsuz yaklaştı. İki futbolcunun da 1. Lig kulüpleriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Okan, Mahmut ve Abdülhamit gibi geçen sezon takımın yükünü çeken futbolcularının da sözleşmelerinin sona erdiği Karşıyaka’nın hem Futbol Federasyonu hem de FIFA’dan ayrı ayrı transfer yasağı almış olması taraftarları yeni sezon öncesi endişelendiriyor. Mevcut kadroda yer alan ve alacakları için kulübe ihtarname gönderen futbolcuların serbest kalmasını önlemeye çalışan yönetim, Yaşar Holding’in desteğiyle Mustafa Aşan’dan sonra Onur, Metin ve Arif’e de ödeme yapıp takımda tuttu. Onur’un 113 bin, Metin’in 110 bin, Arif’in ise 100 bin TL tutarındaki alacakları, yasal sürenin son gününde hesaplarına yatırıldı.

FUTBOLA ŞEN BASKETE SAKA

Yaklaşık 55 milyon TL borç yüküne rağmen ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka’da yeni sezonda kulüpte profesyonel kadroları görevlendirip tepeden tırnağa yapılanmaya gideceklerini açıklayan Başkan Mutlu Altuğ, CEO olarak Murat Şamil Şen’le anlaştı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’de basketbol oynayan Şen’in sporu bıraktıktan sonra profesyonel yöneticilik yaptığı öğrenildi. Başkan Altuğ, basketbol takımında genel koordinatörlük görevine son olarak Yeşilgiresun Belediyespor’da genel menajerlik yapan eski oyunculardan Birtan Saka’yı getirmeyi planlıyor.