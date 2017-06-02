Konyaspor’da Aykut Kocaman devri bitti

Atiker Konyaspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden teknik direktör Aykut Kocaman, ayrılma kararını yönetime iletti. Oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam Fenerbahçe'ye imza atacak.

Türkiye Kupası başarısının en büyük mimarlarları olan Aykut Kocaman, Konyaspor ile yollarını ayırdı. Bugün yönetim ile Kayacık tesislerinde bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adam, kararını gerekçeleri ile birlikte yönetime iletti.

Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı. Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman’ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.

28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor’un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı. 2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ederek, adını Avrupa’da da duyurmuş oldu.

KONYASPOR’DAN AÇIKLAMA

Atiler Konyaspor Kulübü, teknik direktörleri Aykut Kocaman’ın ayrılığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atiler Konyaspor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman akşam saatlerinde futbol komitemizle bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Şan'ın da yer aldığı görüşmede sayın hocamız Aykut Kocaman, komitemizden izin istediğini beyan etti. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman toplantıda Konya'da güzel günler geçirdiğini, yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlarla birlikte büyük başarılara imza atıldığını söyledi. Futbol komitemiz bu görüşmenin ardından yarın yönetim kurulunun toplanmasını ve konunun değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörümüzle ilgili alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Kayacık tesislerinde gerçekleşen bu görüşmenin ardından futbol komitemiz teknik heyet ve futbolcularımızı Galatasaray maçı için tesislerden uğurladı.”