Lukas Podolski’yi şaşırtan muhabir

Galatasaray'ın Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe takımına sattığı Lukas Podolski, basına düzenlediği veda toplantısında Japon muhabirin Türkçe konuşması sonrasında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Lukas Podolski, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-kırmızılı kulübe veda edecek. Japon takımı Vissel Kobe’ye transfer olan Alman yıldız, sarı-kırmızılı formayı yarın son kez giyecek.

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Japonya’ya gitmeden önce basın mensupları ile bir veda toplantısı düzenleyen Lukas Podolski, merak edilen soruları yanıtladı. Basın toplantısına katılan bir Japon muhabir, sorduğu Türkçe soruyla Podolski ile birlikte toplantıyı izleyen herkesi şaşkına çevirdi. “Japon taraftarlar bir mesajınız var mı?” şeklindeki sorunun Türkçe sorulmasını kısa süre şaşkınlıkla karşılayan Podolski daha sonra “Henüz Galatasaray’ın futbolcusuyum. Yarın son maçıma çıkacağım. Ondan sonra Japon taraftarlara mesaj gönderecek bol bol zamanım olacak” diyerek cevap verdi.