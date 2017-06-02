Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak’tan Gomez, Oğuzhan ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Basın Sözcüsü ve aynı zamanda kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak, şampiyonluk sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Basın Sözcüsü ve kulübün altyapıdan sorumlu yöneticisi Metin Albayrak merak edilen soruları yanıtladı. Şampiyonluğu ve gelecek sezonu değerlendiren Albayrak, transfer çalışmalarına da değindi. Gündemdeki Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Jeremain Lens konularına açıklık getiren Albayrak’ın Gomez’e de bir mesajı vardı.

Albayrak, Oğuzhan konusunda, “Bizden gitmek isteyen olursa -öyle bir düşüncemiz yok ama- Oğuzhan’a 15-20 milyonluk çok büyük teklif geldi diyelim. Zaten bu rakamları Avrupa’nın çok büyük takımları verebiliyor. Böyle büyük bir rakam geldiğinde hem kulübün menfaati hem de Oğuzhan’ın önünü açma anlamında düşünülebilir. Çünkü Oğuzhan bugün genç ama tecrübeli, Beşiktaş’ın çok önemli futbolcusu, takım kaptanı ve çok sevdiğimiz bir oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

Aboubakar’ın sezon başında zorlu bir adaptasyon süreci geçirdiğini ancak nihayetinde takımla uyum sağlayıp üst düzey bir performans sergilediğini söyleyen Metin Albayrak Kamerunluyu takımda tutmak için çalıştıklarını aktardı: “Bizim istediğimiz fiyatlar olursa tekrar kiralık ve satın alma opsiyonlu almak için başkan görüşmeler yapıyor, bu görüşmelerin sonuçlarını beklemek lazım. Gidebilir de kalabilir de ama biz kalması için uğraşıyoruz.”

‘Gönlüm cennet istiyor ama günahlar el vermiyor’

Lens transferinin de ihtimaller dahilinde olduğunu vurgulayan Albayrak, “Sunderland satmak istiyor. Biz de satın almak değil satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak istiyoruz. Olabilir mi olabilir, anlaşabilirsek olabilir. Ama olmayabilir de sonuçta bizim bir bütçemiz var ve o bütçe çerçevesinde hareket ediyoruz. Taraftarımız da sosyal medyada bize sürekli yazıyor işte onu alalım bunu alalım diye. Dediğim gibi ‘Gönlüm cennet istiyor ama günahlar el vermiyor’ diye bir laf var ya bu da onun gibi bir şey. Lens, koşulları bizim bütçemize uygun olursa olur” şeklinde konuştu.

Albayrak, Mario Gomez’in dürüst olmadığını da dile getirdi: “Beşiktaş Mario Gomez’in tuttu elinden aldı. Bize de fayda sağladı elbette bu bir ‘kazan kazan’ olayıdır. Ama sonuçta Beşiktaş ona yuvasını açtı, bir emek harcadı, milli takıma yükseldi, onun vasıtasıyla da gitti. Ama işte Allah’ın da bir hesabı var. Senin hesabın var ama Allah’ın da bir hesabı var. Yani bize ‘Şampiyonlar Ligi’nde nasıl takım yapacaksınız, benim onu görmem lazım’ derken bir anda gittiği takımda son maçta küme düşmekten kurtuluyorsun. Biz şampiyon olurken onlar küme düşmeme maçı oynadı.”