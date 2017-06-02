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NBA finalinde Durant’in aklı Lebron’dan çok Rihanna’daydı!

NBA finallerinin ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı 113-91 mağlup etti. Ancak 38 sayı, 8 ribaund ve 9 asistlik müthiş performans bile Kevin Durant için maçın yıldızı olmaya yetmeyebilir. Çünkü ünlü şarkıcı Rihanna da en az maçın kendisi kadar konuşulacak gibi görünüyor. (SÖZCÜ SPOR ÖZEL)
10:492 Haziran 2017
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NBA finalinde Durant’in aklı Lebron’dan çok Rihanna’daydı!

Bir Lebron James fanatiği olduğu bilinen Rihanna, maç boyunca Kevin Durant'in atışlarını kaçırması için “Brick” (Tuğla) diye bağırdı. Durant'in de buna karşılık  dördüncü çeyreğin sonlarında bir üçlük attıktan sonra geri koşarken Rihanna'ya anlamlı bir şekilde bakması kameralardan kaçmadı. Maçın ardından bir muhabirin bu yaşananları sormasıyla Steph Curry kahkahalara boğulurken Durant, “Bunu hiç hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Curry'nin “Sakın bu tuzağa düşme” dediği Durant, “Gayet rahatım, haydi eğlenin bununla” diyerek konuyu noktalamak istedi. Ancak dürüst olalım sayın Kevin Durant, hepimiz biliyoruz ki o anı çok iyi hatırlıyorsun.

Zaten hafızası kuvvetli Twitter kullanıcıları da hemen devreye girdi. Kevin Durant'in Rihanna hayranlığını “fazlasıyla” gösteren tweet'leri zaman tünellerinde kendisini hatırlatmaya başladı bile.

MAÇIN SUNUCUSU MAÇI UNUTTU

Rihanna'nın varlığından etkilenen tek profesyonel Durant değildi. Maçın yorumcularından Jeff Van Gundy, Lebron James'in harika bir smaç yaptığı pozisyonun ardından, “O değil de, şu an Rihanna önümden geçti. Şaka mı yapıyorsunuz benimle!” derken maçın diğer sunucuları Van Gundy'ye oyuna odaklanması konusunda telkinlerde bulundu.

02 Haziran 2017 Golden State Warriors finale farklı başladı NBA finalinde Golden State Warriors, serinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı farklı mağlup etti. Maçı 119-91 kazanan Golden State Warriors'ta Kevin Durant muhteşem bir performans sergileyerek takımını galibiyete taşıdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Kevin Durant rihanna
Son güncelleme: 11:34 | 02.06.2017
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