NBA finalinde Durant’in aklı Lebron’dan çok Rihanna’daydı!

NBA finallerinin ilk maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers’ı 113-91 mağlup etti. Ancak 38 sayı, 8 ribaund ve 9 asistlik müthiş performans bile Kevin Durant için maçın yıldızı olmaya yetmeyebilir. Çünkü ünlü şarkıcı Rihanna da en az maçın kendisi kadar konuşulacak gibi görünüyor. (SÖZCÜ SPOR ÖZEL)

Kevin Durant literally shot his shot for Rihanna pic.twitter.com/EX1PUaGXJM — justin lew block (@JBlock49) June 2, 2017

Bir Lebron James fanatiği olduğu bilinen Rihanna, maç boyunca Kevin Durant'in atışlarını kaçırması için “Brick” (Tuğla) diye bağırdı. Durant'in de buna karşılık dördüncü çeyreğin sonlarında bir üçlük attıktan sonra geri koşarken Rihanna'ya anlamlı bir şekilde bakması kameralardan kaçmadı. Maçın ardından bir muhabirin bu yaşananları sormasıyla Steph Curry kahkahalara boğulurken Durant, “Bunu hiç hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Curry'nin “Sakın bu tuzağa düşme” dediği Durant, “Gayet rahatım, haydi eğlenin bununla” diyerek konuyu noktalamak istedi. Ancak dürüst olalım sayın Kevin Durant, hepimiz biliyoruz ki o anı çok iyi hatırlıyorsun.

Reporter: “…you looked towards the crowd towards Rihanna. Was that on purpose?” KD: “I dont even remember that.”#NBAFinals pic.twitter.com/P4AIN2zyun — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 2, 2017

Zaten hafızası kuvvetli Twitter kullanıcıları da hemen devreye girdi. Kevin Durant'in Rihanna hayranlığını “fazlasıyla” gösteren tweet'leri zaman tünellerinde kendisini hatırlatmaya başladı bile.

That girl @rihanna RT @AyeDerBaba94: @KDTrey5 So my question is… If you could marry any girl who would it be?? RT — Kevin Durant (@KDTrey5) November 22, 2011

That girl @rihanna RT @AyeDerBaba94: @KDTrey5 So my question is… If you could marry any girl who would it be?? RT — Kevin Durant (@KDTrey5) November 22, 2011

MAÇIN SUNUCUSU MAÇI UNUTTU

Rihanna'nın varlığından etkilenen tek profesyonel Durant değildi. Maçın yorumcularından Jeff Van Gundy, Lebron James'in harika bir smaç yaptığı pozisyonun ardından, “O değil de, şu an Rihanna önümden geçti. Şaka mı yapıyorsunuz benimle!” derken maçın diğer sunucuları Van Gundy'ye oyuna odaklanması konusunda telkinlerde bulundu.

“Rihanna just walked in front of me.” Jeff Van Gundy, the realest, out here willing to risk it all. pic.twitter.com/z2jTfiBYrh — Sean Craig (@sdbcraig) June 2, 2017

Golden State Warriors finale farklı başladı NBA finalinde Golden State Warriors, serinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı farklı mağlup etti. Maçı 119-91 kazanan Golden State Warriors'ta Kevin Durant muhteşem bir performans sergileyerek takımını galibiyete taşıdı. İlgili Haberi Oku