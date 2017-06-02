Podolski: Bruma için Almanya doğru adım

Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Galatasaray'a veda etti.

Galatasaray ile yarın son maçına çıkacak Lukas Podolski, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Sarı-kırmızılılara veda ederken, “Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım” dedi. Podolski, “Bir tarafta güzel duygular, bir tarafta da hüzün var. İnsan üzülüyor. Galatasaray ve taraftarlarını kalbimde taşıyacağım. Ben burada iki sezon boyunca profesyonel olarak çalıştım. Gittiğim her yerde elimden geleni yaparım. Bu, Galatasaray’da da çok iyi işledi. Elimden geleni yaptım, başarılar kazandım. Tabii ki şampiyonluk kazansaydık daha iyi olurdu ama futbol böyle bir oyun. Galatasaray’ın bundan sonra birçok başarı ve kupaya koşacağına inanıyorum” diye konuştu.

AMK Spor Gazetesi’ni görünce Lukas Podolski… pic.twitter.com/p9mVBNNP92 — Amkspor (@Amkspor) 2 Haziran 2017

Türkiye’ye adapte olma konusunda sorun yaşamadığını ifade eden Alman futbolcu, “Ben Köln’den geliyorum, orada 100 bir Türk yaşıyor. Türklerin yaşam biçimini biliyordum. Futbolcuların ilk görevi sahada en iyisini yapmak ama başka bir görevi de toplumla normal bir şekilde kucaklaşmaktır. Türk toplumuyla kimyamız tuttu. Bu bağlamda iki görevimi de iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

Japonya’ya daha önce birkaç kez gittiğini de söyleyen Podolski, “Benim için yeni bir başlangıç olarak değerlendirdim. Japonya ile ilgili heyecanlanmam burayı özlemeyeceğim anlamına gelmiyor. Burada çok güzel zaman geçirdim. Kalbim burada kalacak. Burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Türkiye kariyerim bana çok şey kattı” dedi.

Lukas Podolski, Galatasaray’a tekrar dönmek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Galatasaray’da güzel iki sezon geçirdim ve 3 kupa kazandım. Futboldan sonra hayatın ne getireceğini bilemiyorum. Ben birçok yerde oynadım ama burası özel bir yer oldu. Burada birçok arkadaş edindim. Ben futboldan sonra ne yapacağıma karar verdiğimde ve bir fırsat da olursa genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük ya da başka bir görevle Galatasaray’a dönmek isterim. Çünkü burası benim için özel bir yer oldu. Gerek genç takımlarda gerekse A takımda olsun burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Bu potansiyelin daha iyi yerlere gelmesi için bir şeyler yapılabileceğine inanıyorum.”

Bir soru üzerine, sarı kırmızılı takımda sergilediği performansı kendisinin değerlendirmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Podolski, “Performansımı başkalarının değerlendirmesi gerekiyor. İyi ve kötü zamanlar oldu ama genel olarak bakıldığında elimden geleni yaptım. Genel olarak memnunum. İstatistiklere baktığımız zaman onlar da iyi duruyor” dedi.

Bir Japon gazetecinin, “Yeni takımına ne zaman katılacaksın ve Japon taraftara bir mesajın var mı?” sorusuna Alman oyuncu, “Henüz bununla ilgili planımı yapmadım. Sezon bittikten sonra ailemle beraber Türkiye’nin tadını çıkarmaya tatil beldelerinde devam edeceğim. Şu an Japon taraftarlara herhangi bir mesaj vermek istemiyorum. Çünkü benim yarın maçım var ve Galatasaray taraftarlarına veda etmek istiyorum. Daha sonra Japon taraftarlara mesaj vermek için çok zamanımız olacak” yanıtını verdi.

Lukas Podolski, Galatasaray yönetimi ile teknik heyetinin gelecek sezonun planlamasını en iyi şekilde yapacağını belirterek, şunları söyledi:

“Galatasaray’ın tekrar şampiyonluk için mücadele edeceği bir takım oluşturulacaktır. Bu takımın potansiyeli çok yüksek. Başarı gelmediği zaman insan üzülüyor. Burası dünyanın en güzel şehirlerinden biri. 20-25 milyon insan yaşıyor. Genç takıma ve altpıya yönelik büyük bir potansiyel var. Galatasaray’ın tabii ki hedefi şampiyonluk ama her sene bunun için baskı oluşturmaktansa daha dengeli gitmek gerekiyor. Galatasaray’ın finansal yönden kendini ayarlayıp, başarılı bir takım oluşturabileceğine inanıyorum. Doğru olan budur.”

Podolski, Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in transfer etmek istediği takım arkadaşı Armindo Bruma’nın iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, “Bruma büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Özellikle top ayağına geldiği zaman. Bu sezon çok iyi bir perforsanms gösterdi. Transfer olup olmadığını bilmiyorum ama Bruma gibi bir oyuncu için Bundesliga’da oynamak doğru bir adım. Ayrıca Galatasaray için de önemli. Oyuncu almak kadar doğru zamanda oyuncu satmak da kulüp için iyi olur” diye konuştu.

Lukas Podolski, Türkiye ve İstanbul’u çok sevdiğini ve burada bulunduğu süre boyunca yaşadıklarını ve gördüklerini sosyal medya hesabından paylaştığını ifade ederek, “Ben fotoğrafları mutlu olduğum için attım. Bu mutluğu paylaşmak için yaptım. Ben hayatı sokakta yaşamayı seven bir insanım” dedi.