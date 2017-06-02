Quaresma: Ne Çin’i Rusya’ya gidiyorum

Adı Çin kulüpleriyle anılan Ricardo Quaresma, spekülasyonlara “Beşiktaş’a âşığım. 2018 Dünya Kupası’nda milli takımla olmak istiyorum. Bu nedenle Beşiktaş’ta kalacağım” diyerek noktayı koydu.

Sezonu 13 asistle tamamlayan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Ricardo Quaresma, transfer dedikodularına karşı içinidöktü. Beşiktaş'ta forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Portekizli star, “Ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Benim için aslolan Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'dır. Fransa'da Avrupa şampiyonu olduktan sonra Beşiktaş ile de ligde mutlu sona ulaştık. Benim için büyük onur ve gurur. Şenol Güneş gibi bir hocayla çalışmak benim kariyerimde artık çok önemli bir yere sahip olacak” ifadelerini kullandı.

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Çin kulüplerinin radarında olduğu iddia edilen Quaresma bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: “Spekülasyonlara pek aldırış etmiyorum. Çin nereden çıktı? Bunu anlayamıyorum. Evet, buradan gideceğim ama 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum ve milli takımla orada olacağım. Rusya'da Dünya Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Ailem burada mutlu Taraftarlar beni çok seviyor; ben de onlara aşığım. Gitmek için bir neden göremiyorum.”