Rıza Çalımbay’dan önümüzdeki sezon için mesaj

Süper Lig’in son haftasında sahasında daha önce küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’u 4-1 mağlup eden Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Önümüzdeki sezon daha iyi şeyler yapacağız. Ben buraya gelmeden önce çok iyi projeler vardı onları da seneye çok iyi yerlere getireceğiz. İnşallah seneye daha yukarılarda olmayı düşünüyoruz” dedi.

Ligin son maçları çok zor olduğunu söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Baktığınız zaman ligde yerlerimiz belliydi. Maçı taraftarımızın önünde iyi bitirmemiz gerekiyordu. Mücadeleye o doğrultuda çıktık. Bazı oyunlarımız, çok zor maçlar oynadı. O arkadaşlarımızda yorgunluk ve sakatlıklar vardı. Maçta genç ve alt yapıdan oyuncularımızı oynattık. Gaziantep takımı da aynısını yaptı. Kendi sahamızda da galip gelmek istiyorduk ve bunu başardık. Çok memnunuz, taraftarımız müthişti. Galibiyetle vedalaştık” dedi.

“İnşallah seneye daha yukarılarda olmayı düşünüyoruz”

Takımıyla gurur duyduğunu ve Avrupa'ya gidemedikleri için üzüldüğünü dile getiren Çalımbay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yönetim bize çok büyük destek verdi. Taraftar içeride ve dışarıda çok büyük destek verdi. Oyuncularımız çok iyi mücadele erdi. Bu mücadele sahaya yansıtılınca çok büyük durumlar oldu. Çok mutluyuz, bu sezon bitti ve önümüzdeki sezona bakacağız. Hatalarımızı gördük. Oturup bunları konuşacağız. Önümüzdeki sezon daha iyi şeyler yapacağız. Ben buraya gelmeden önce çok iyi projeler vardı onları da seneye çok iyi yerlere getireceğiz. İnşallah seneye daha yukarılarda olmayı düşünüyoruz.”