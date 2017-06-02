Sabri Sarıoğlu kahkahaya boğdu

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Sabri Sarıoğlu, antrenman sonrası yaptığı espri ile herkesi güldürdü.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la olan mukavelesi biten Sabri Sarıoğlu, yeni sözleşme imzalamak için yönetimden haber bekliyor. 15 sezondur aralıksız olarak formasını giydiği Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istemeyen 33 yaşındaki emektar oyuncu, dünkü idmanın ardından idarecilere şaka yollu göndermede bulundu. Habertürk’te yer alan habere göre 31 Mayıs itibarı ile kontratının resmi olarak sona erdiğini hatırlatan Sabri Sarıoğlu’nun, “Sözleşmem bitti, hala niye idmana çıkıyorum” sözleri ortamda bulunan herkesi güldürdü.

Wesley Sneijder`i menajeri yakacak Sezon başında Galatasaray'dan 1 milyon Euro koparmaya çalışan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'în bu kez de futbolcusunu ikna edip ABD'ye götürmek için çalıştığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Sabri'nin son dönemde yükselen performansını göz önünde bulunduran yönetim ise sezon sonunu bekliyor. Deneyimli oyuncuyla henüz masaya oturmayan sarı-kırmızılılar'ın, sezon tamamlandıktan sonra yapılacak durum değerlendirmesi ve İgor Tudor'un raporuna göre hareket edeceği öğrenildi. Sabri Sarıoğlu, kendisiyle kontrat uzatılmaması halinde yarın TT Arena'da oynanacak Konya maçıyla taraftarlara veda edecek.