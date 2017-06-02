Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Real Madrid arasındaki final mücadelesi yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yarın yaşanacak. Devler Ligi’nde zorlu bir sezonun ardından İtalya’dan Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid yarın TSİ 21.45’te Galler’deki Millenium Stadı’nda final karşılaşması oynayacak. Şampiyonlar Ligi’nin iki finalisti bu sezon liglerinde de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Zinedine Zidane`dan oğlu Enzo`ya Şampiyonlar Ligi finali torpili! Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, sezon boyunca fazla şans tanımadığı oğlu Enzo'yu Şampiyonlar Ligi final maçı kadrosuna aldı. İlgili Haberi Oku

Serie A’da mutlu sona ulaşan Juventus, Şampiyonlar Ligi’ne Sevilla, Dinamo Zagreb ve Lyon’un bulunduğu H Grubu’nda başladı. İtalyan devi grubunu 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayarak lider tamamladı. 2. Tur’da Porto ile eşleşen Juve, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı ise 1-0 kazanarak üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Barcelona ile karşı karşıya gelen Juventus, ilk maçta evinde 3-0 galip gelmeyi başardı. Önceki turda 4-0’ın rövanşında Paris Saint Germain’i 6-1 ile geçmeyi başaran Barcelona, Juventus karşısında rövanş maçında gol bulamadı ve 0-0 biten maçın ardından İtalyan ekibi adını yarı finale yazdırdı. Fransız ekibi Monaco karşısında yarı final ilk maçını deplasmanda 2-0’la geçen Juventus, evinde ise 2-1 kazandı ve Devler Ligi’nde finale yükselmeyi başardı.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi’ne F Grubu’nda başladı. Borussia Dortmund, Legia Varşova ve Sporting Lisbon’un yer aldığı grupta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Madrid 12 puanla ikinci olarak üst tura çıktı. 2. Tur’da İtalyan ekibi Napoli’yi iki maçta da aldığı 3-1’lik galibiyetlerle geçen İspanyol ekibi, çeyrek finalde Bayern Münih’in rakibi oldu. Deplasmanda 2-1 kazanan Zidane’ın öğrencileri, rövanşı da 4-2 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Final için son virajda bir başka İspanyol ekibi Atletico Madrid ile eşleşen Real ilk maçı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Deplasmanda rakibine 2-1’lik skorla mağlup olan Real Madrid ilk maçın avantajı ile finale yükselen taraf oldu.

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Ronaldo, Messi’yi yakalayabilecek mi?

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en golcü oyuncu listesinin zirvesinde 11 golle Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi bulunuyor. Messi’yi 10 golle Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo takip ediyor. Ronaldo, Barcelona’nın yer almadığı yarı final turunda 3 gole imza atarak Messi’yi yakalamak için şans yakalarken, finalde rakibini geçip geçemeyeceği merak ediliyor.

Real’de Ronaldo, Juve’de Higuain

Real Madrid’i bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sırtlayan isim attığı 10 golle Ronaldo oldu. Onu 5 golü bulunan Karim Benzema izledi. Juventus’ta ise Real Madrid’in eski ismi Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain 5 golle takımın en golcü ismi durumunda. Higuain’i 4 golü bulunan vatandaşı Paulo Dybala takip ediyor.

Düdük Felix Brych’te

Zorlu finali Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych’ın yönetecek. Brych’ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Sırbistanlı Milorad Mazic ise 4. hakem olarak görev alacak.