Selçuk İnan’dan Atatürk’ün bir maaşını bağışladığı kulübe destek

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ile birlikte tarihi Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Osmaniye İstiklal Spor Kulübü Başkanı Sultan Öztürk ve yöneticiler tarafından karşılanan Selçuk İnan ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, amatör spor kulüplerinin sorunları hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Futbola Dardanelspor altyapısında başlayan Selçuk İnan, amatör spor kulüplerinin çok büyük özverilerle ayakta durduğuna dikkati çekerek, emek veren tüm yöneticilere teşekkür etti. Tecrübeli futbolcu ayrıca, 1921 yılında kurulan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir maaşını bağışladığı kulüp olan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü’ne verdiği destekten dolayı yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na teşekkür etti.

Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin ile taraftar arasında imza krizi Galatasaray taraftarı İlker Dağdelen, lokantada karşılaştığı ve imza istediği Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'in tavrına tepki gösterdi. Alman yıldız Lıukas Podolski ise sosyal medyadan arkadaşlarını savundu. İlgili Haberi Oku

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da belediye olarak tüm amatör spor kulüpleri ve sporcularının her zaman yanlarında olduklarını ve verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Selçuk İnan, ziyaretin ardından Bakırköylülerin isteğini kırmayarak, fotoğraf çektirdi.