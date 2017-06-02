Sivasspor’un en hırçınları Ahmet Cebe ile Ziya Erdal

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor'da geride kalan sezonda futbolcular 76 sarı, 7 kez de kırmızı kart gördü. Defans oyuncuları Ahmet Cebe ve Ziya Erdal, 2'şer kırmızı kartla takımın en hırçın oyuncuları olarak dikkat çekti.

TFF 1. Lig’i 62 puanla şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Sivasspor’da futbolcular 34 maçta toplam 83 kez kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekipte, 22 futbolcu 76 sarı, 7 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı. Sivasspor, ligde en çok kırmızı kart gören 6 ekipten biri olurken, sarı kartlar açısından ise ligde en centilmen 7 takım arasında yer aldı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, kartların büyük bir çoğunluğunu ligin ilk 17 haftalık bölümünde gördü. Samet Aybaba’nın öğrencileri, bu dönemde 40 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Ziya Erdal ve Ahmet Cebe, ligde 2’şer kez kırmızı kart görerek en çok kızaran isimler olurken, Galip Güzel ise 11 sarı kart ile takımın en fazla sarı kart gören ismi konumunda bulunuyor.

Bu sezon ligde Sivasspor forması giyen; Theofanis Gekas, Gökhan Süzen, Hasan Kabze, Dejan Kelhar, Jeronimo Barrales ile Korcan Çelikay ise hiç kart görmedi. Diğer yandan 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig’de oynanan mücadelelerde hakemler bin 467 kez sarı kartına, 92 kez de kırmızı kartına başvurdu.