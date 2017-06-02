Süper Lig maçı İddaa’dan çıkarıldı ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanacak ve ligde düşecek son takımı yakından ilgilendirecek maç İddaa listesinden çıkarıldı. Bununla birlikte Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesine ise çeşitli oyunlar ve bahis açması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Gözler Süper Lig’de küme düşme hattına çevrilmişken, İddaa’nın bir hamlesi ortalığı karıştırdı… Trabzonspor’un ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı öncesi İddaa bu karşılaşmayı bahis programından çıkarınca, olanlar oldu. İddaa her cuma yayınladığı programlarını bahisçilerle buluşturdu. Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra milli hazırlık maçlarının da yer aldığı programda Süper Lig’den küme düşecek son takımı belirleyecek mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Bursaspor maçı şoku yaşandı. Bu mücadele için bahis oynamak isteyen oyuncular, kritik maçın programda yer almadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Trabzonspor son maça yeni sezon formasıyla çıkacak Spor Toto Süper Lig´in ikinci yarısına iyi başlayan ancak 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçen Trabzonspor, son hafta karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Bursaspor´u mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamayı arzuluyor. İlgili Haberi Oku

PEKİ NEDEN ÇAYKUR RİZESPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI LİSTEDE?

Spor Toto Süper Lig’den düşecek son takımı belirleyecek olan önemli mücadelenin aksine Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı ise İddaa programında yer alıyor. Oynanacak iki maç sonunda beraberlik ve mağlubiyette Bursaspor’un durumu Çaykur Rizespor’un galibiyetine bağlı olurken, yeşil beyazlılar kazanması halinde Süper Lig’de kalacak.

İddaa Risk Merkezi’nin söz konusu maçı programa almaması oyun severleri de şüphelendirdi.

Çaykur Rizespor´da nefesler tutuldu Spor Toto Süper Lig'de kalma yolunda kaderi belirlenecek olan Çaykur Rizespor´da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi adeta nefesler tutuldu. İlgili Haberi Oku

Diğer 8 maçın aksine Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasının programda olması sonrasında ‘Bu kritik karşılaşmada manipülasyon şüphesi mi var?’ sorusu akıllara ve gündeme geldi. Bu duruma özellikle Trabzonspor cephesi ve bordo mavili taraftarlar büyük tepki gösteriyor.