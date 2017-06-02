Süper Lig maçı İddaa’dan çıkarıldı ortalık karıştı

Gözler Süper Lig’de küme düşme hattına çevrilmişken, İddaa’nın bir hamlesi ortalığı karıştırdı… Trabzonspor’un ligin son haftasında karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı öncesi İddaa bu karşılaşmayı bahis programından çıkarınca, olanlar oldu. İddaa her cuma yayınladığı programlarını bahisçilerle buluşturdu. Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra milli hazırlık maçlarının da yer aldığı programda Süper Lig’den küme düşecek son takımı belirleyecek mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Bursaspor maçı şoku yaşandı. Bu mücadele için bahis oynamak isteyen oyuncular, kritik maçın programda yer almadığını görünce şaşkınlık yaşadı.
PEKİ NEDEN ÇAYKUR RİZESPOR – AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI LİSTEDE?
Spor Toto Süper Lig’den düşecek son takımı belirleyecek olan önemli mücadelenin aksine Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçı ise İddaa programında yer alıyor. Oynanacak iki maç sonunda beraberlik ve mağlubiyette Bursaspor’un durumu Çaykur Rizespor’un galibiyetine bağlı olurken, yeşil beyazlılar kazanması halinde Süper Lig’de kalacak.
İddaa Risk Merkezi’nin söz konusu maçı programa almaması oyun severleri de şüphelendirdi.
Diğer 8 maçın aksine Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasının programda olması sonrasında ‘Bu kritik karşılaşmada manipülasyon şüphesi mi var?’ sorusu akıllara ve gündeme geldi. Bu duruma özellikle Trabzonspor cephesi ve bordo mavili taraftarlar büyük tepki gösteriyor.
Hürriyet