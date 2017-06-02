Tek hedef Domagoj Vida

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvat yıldız için Zagreb’e gitti. Orman, Güneş’in çok istediği Domagoj Vida’yı kadroya katacak.

Şampiyon Beşiktaş transferde gaza bastı. “En az 3 transfer yapacağız” diyen Başkan Fikret Orman, Domagoj Vida transferi için Zagreb'e oyuncuyla görüşmeye gitti. Orman, transfer komitesinden Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu Milli Takım kampında bulunan 27 yaşındaki Hırvat stoperin transferini bitirmeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de geçen sezondan beri Vida'nın transferinin gerçekleşmesini istiyor. Yönetimin Kiev'e yapacağı teklif 3 milyon Euro ve kaleci Denys Boyko olacak.

Quaresma: Ne Çin`i Rusya`ya gidiyorum Adı Çin kulüpleriyle anılan Ricardo Quaresma, spekülasyonlara “Beşiktaş'a âşığım. 2018 Dünya Kupası'nda milli takımla olmak istiyorum. Bu nedenle Beşiktaş'ta kalacağım” diyerek noktayı koydu. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlıların eski hocası Slaven Bilic'in Hırvatistan Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Vida'ya Beşiktaş hakkında olumlu bilgiler verdiği ve “Düşünmeden kabul et” diye ifadeler kullandığı öğrenildi.