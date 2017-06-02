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Türkiye Çin engelini aştı

2017 FIVB World League'de Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup etti.
23:582 Haziran 2017
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Türkiye Çin engelini aştı

2017 FIVB World League İkinci Grup‘ta mücadele eden A Erkek Voleybol Milli Takımımız, Çin’i 3-2 mağlup etti.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Hudik M., Rapisarda D.

Türkiye: Emre, Burak, Hasan, Gökhan, Arslan, Metin, Mustafa, Caner Peksen, Serhat, Murat Caner Dengin, İzzet, Yasin

Teknik Direktör: Joshko Milenkoski

Çin: Rui, Chuan, Runming, Weijun, Tianyi, Weijun, Daoshuai, Longhai, Libin, Shuhan, Binglong, Guojun, Chuanhang, Jiahua

Teknik Direktör: Lozano Raul

Setler: 25-22, 25-20, 21-25, 24-26, 15-12

Süre: 125 dk. (27, 27, 27, 30, 15)

Etiketler
çin türkiye
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