TV’de bugün (02-06-2017)

FUTBOL
Spor Toto Süper Lig
17.00 Bein Sports 2……..Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17.00 Bein Sports 1…………Akhisar Bld-K.Karabük
20.00 Bein Sports 1….Antalyaspor-Gaziantepspor
Çin Ligi
14.35 S Sport …………….Tianjin-Shanghai Shenhua
BASKETBOL
Spor Toto Basketbol Ligi Yarı Finali
20.00 Bein Sports 3 ……..Darüşşafaka-Fenerbahçe
İspanya Play-Off Yarı Finali
21.30 Tivibuspor………………Real Madrid-U.Malaga
VOLEYBOL
Erkekler Dünya Ligi
14.00 TRT Spor …………………………..Hollanda-Mısır
17.00 TRT Spor ………………………………..Türkiye-Çin
TENİS
Fransa Açık Tenis Turnuvası
11.30 Eurosport………………….6. gün karşılaşmaları
11.30 Eurosport 2……………. 6. gün karşılaşmaları