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TV’de bugün (02-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:512 Haziran 2017
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TV’de bugün (02-06-2017)

FUTBOL

Spor Toto Süper Lig

17.00 Bein Sports 2……..Gençlerbirliği-Kasımpaşa

17.00 Bein Sports 1…………Akhisar Bld-K.Karabük

20.00 Bein Sports 1….Antalyaspor-Gaziantepspor

Çin Ligi

14.35 S Sport …………….Tianjin-Shanghai Shenhua

BASKETBOL

Spor Toto Basketbol Ligi Yarı Finali

20.00 Bein Sports 3 ……..Darüşşafaka-Fenerbahçe

İspanya Play-Off Yarı Finali

21.30 Tivibuspor………………Real Madrid-U.Malaga

VOLEYBOL

Erkekler Dünya Ligi

14.00 TRT Spor …………………………..Hollanda-Mısır

17.00 TRT Spor ………………………………..Türkiye-Çin

TENİS

Fransa Açık Tenis Turnuvası

11.30 Eurosport………………….6. gün karşılaşmaları

11.30 Eurosport 2……………. 6. gün karşılaşmaları

Son güncelleme: 11:16 | 02.06.2017
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