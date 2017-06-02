Ve Bafetimbi Gomis ikna edildi

Senelik 3.5milyon Euro isteyen Gomis ile 3milyon artı bonuslarla anlaşma sağlayan G.Saray, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea City ile görüşecek

Lukas Podolski'nin ayrılacak olması, Eren Derdiyok'un da geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle önceliği forvet transferine veren G.Saray, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis ile her konuda anlaşmaya vardı. Senelik 3.5 milyon Euro isteyen Fransız golcü ile 3 milyon artı bonuslar karşılığında el sıkışıldı. Anlaşma 3 senelik sözleşmeyi kapsıyor. Önceki gün Fransa'ya giderek yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Cenk Ergün'ün, Gomis'in bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Swansea ile hiç görüşmediği ortaya çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre oyuncuyu ikna eden Ergün'ün artık Swansea ile temasa geçmesi bekleniyor. Rotayı Ada'ya çevirecek olan sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro isteyen Swansea'yi 3 milyona ikna etmeye çalışacak.

Wesley Sneijder`i menajeri yakacak Sezon başında Galatasaray'dan 1 milyon Euro koparmaya çalışan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'în bu kez de futbolcusunu ikna edip ABD'ye götürmek için çalıştığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK

Forvet arayışlarını sürdüren G.Saray, Bafetimbi Gomis'i renklerine katsa bile 1 golcü daha alacak. Bu sezon forvetteki alternatifsizlikten canı çok yanan sarı-kırmızılıları, Eren Derdiyok'un geleceği ve sık sık sakatlanması da düşündürüyor. Bu nedenle yeni sezonda kadroda en az 3 kaliteli golcü rekabet içerisinde bulunacak.