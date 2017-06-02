Vitor Pereira 3 günde 3 ligden düştü!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih, geçtiğimiz günlerde 3. liger düşmüştü. Borçları nedeniyle lisans alamayan takım 5. Lig'e gönderildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih’in başına geçen Vitor Pereira’nın takımı bu sezon aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından hatırlanacağı üzere küme düşmüştü. Vitor Pereira geldiğinde 1860 Münih kaçıncı sıradaydı? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira, bu sezonun ortasında Almanya 2. Lig’inde 14. sırada olan 1860 Münih’in başına geçmişti. Vitor Pereira yönetimindeki 1860 Münih normal sezonda son 5 haftada 4 mağlubiyet alınca ligi 16. sırada bititirdi ve ligde kalmak için baraj maçları oynamak zorunda kaldı.

3. ligi 3. sırada bitiren Regensburg ile deplasmanda oynanan ilk maçta 1860 Münih, 1-1’lik deplasmanda oynanan ilk maçta 1860 Münih, 1-1’lik skorla avantajı eline aldı. Evinde oynanan rövanşta ise büyük bir şok yaşadı. Regensburg ilk yarıyı 2-0 önde bitirerek turu cebine koydu. Maç sonuna kadar da bu skoru koruyarak 2. lige yükseldi. Almanya’nın en köklü takımlarından 1860 Münih ise bu mağlubiyetle 3. lige düştü. Maçın son bölümlerinde kızgın taraftarların sahaya girmemesi için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Saha kenarında yüzlerce polis güvenlik çemberi oluşturdu.

5. LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

Vitor Pereira’nın takımı 1860 Münih 3. lige düştükten sonra kulübe üst üste kötü haberler gelmeye devam etti. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı 1860 Münih 3 gün içinde üç lig birden düştü. Borçlar nedeniyle lisans alamayan takım 5. ligde mücadele edecek.

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