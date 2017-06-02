Zinedine Zidane’dan oğlu Enzo’ya Şampiyonlar Ligi finali torpili!

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, sezon boyunca fazla şans tanımadığı oğlu Enzo'yu Şampiyonlar Ligi final maçı kadrosuna aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, Avrupa’nın 1 numaralı kupasının sahibini bulacağı, 3 Haziran Cumartesi saat 21:45’te Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak maça kilitlendi. Bu dev maç öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’dan herkesi şaşırtan ve tartışmalara neden olacak bir karar geldi. Fransız efsane, final maçı kadrosunda kimsenin beklemediği bir ismi de dahil etti.

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Bu isim Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo’dan başkası değil… Sezon boyunca pek fazla forma şansı vermediği Enzo’nun final maçı kadrosunda ismini gören futbolseverler, Zidane’ın oğluna torpil geçtiği şeklinde yorumlarda bulundu. Sadece 2 kez İspanya Kral Kupası’nda oyuna sonradan giren, genelde Real Madrid’in B ve C takımlarında oynayan 22 yaşındaki Enzo’nun final maçında takıma nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışma konusu oldu. Şimdi herkes Zidane’ın Şampiyonlar Ligi finalinde oğluna forma şansı verip vermeyeceğini sorgulamaya başladı.

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Zinedine Zidane’ın 25 kişilik Şampiyonlar Ligi final kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Navas, Casilla, Yanez.

Defanslar: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao, Danilo.

Orta Sahalar: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Enzo Zidane.

Forvetler: Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mariano, Morata.