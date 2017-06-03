Abdullah Avcı: Harika bir sezon geçirdik

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’u mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Harika bir sezon geçirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu üç puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, harika bir sezon geçirdiklerini vurgularken, “Son üç senede iki Avrupa kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir kupa finali elde ettik. Üç senedir ligin en az gol yiyen takımıyız. 17 takımı yendik, 16 maçı gol yemeden bitirdik. Gol sayımız çok fazla. Bugün ligi senelerdir domine eden takımlar şampiyon olamadıklarında bu puanı yakalayamamışlardı. Bu bizim için son derece değerli. Çok istediğimiz şeyleri alamadık ama harika bir sezon geçirdik ve saygı görüyoruz. Onun için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müsabakayı değerlendiren Avcı, iyi bir kapanış yaptıklarını söylerken, “Bugün iki takımın da hedefi yoktu, haliyle alanlar biraz genişledi. Çok topa sahip olduk, her iki yarıda da pozisyonumuz var. Bizim için önemli olan kapanışı doğru yapmaktı. Kazandık, onun için de oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.