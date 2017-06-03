Aboubakar Fransız kaldı!

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Aboubakar'ın tapusunu almaya çalışıyor. Ancak Porto’nun anlaşmasına göre, transfer gerçekleşirse Aboubakar’ın eski kulübüne 6 milyon Euro ödenmek zorunda...

Beşiktaş’ın Vincent Aboubakar transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Porto temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre Aboubakar'ın Lorient'ten transfer olduğu dönemde Fransız kulübün yüzde 70'lik hakkı bulunuyor. Buna göre Portekiz kulübü, Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a satışına onay verirse Lorient'e 6 milyon Euro ödeyecek. Porto yönetiminin de siyah-beyazlılara bu gelişmeyi aktardığı ve “Önce Lorient'i ikna etmeniz gerekiyor” yanıtını verdiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman, Porto ile görüşmeleri bizzat yönetiyor. Lorient'in de araya girmesi nedeniyle Orman, küme düşen Fransız kulübünü 5 milyon Euro'ya ikna etmek için görüşecek. Teknik Direktör Güneş'in kararına göre müzakereler devam edecek.

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Yönetici Metin Albayrak da Aboubakar ile ilgili şunları söyledi: “Cenk Tosun ile birlikte önemli işler yaptı. Hocamızın da elini güçlendiriyor. Başkanımız oyuncu için görüşüyor. Biz de kalması için uğraşıyoruz.”