Adanaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in son haftasında üçüncü sıradaki yerini korumak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin son haftasında F.Bahçe, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef, Akdeniz takımını yenip G.Saray'ın önünde ligi 3. sırada bitirmek. Fener bunu başarırsa Avrupa Ligi'nde iki ön eleme oynayacak ve ilk maçını 27 Temmuz'da yapacak. Ancak ligi 4. bitirirse ön eleme sayısı 3'e çıkacak ve ilk maç 13 Temmuz'da oynanacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Adanaspor – Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kanarya'da cezalı Skrtel ile milli takıma giden Neustadter ve sakat Van Persie forma giyemeyecek.

ADANASPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 17:00’de başlayacak olan Adanaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ADANASPOR: Goran, Digao, Sami Can, Viera, Ramos, Cem, Tevfik, Foguinho, Vinicius, Magaye, Ahmet

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Mehmet Topal, Hasan Ali, Josef, Salih, Lens, Alper, Sow, Emenike