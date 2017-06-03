Ali Ay’dan Aziz Yıldırım’a çok sert cevap!

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a sert çıktı. Ay, Aziz Yıldırım'ın olayı FETO'ya yansıtmaya çalıştığını belirterek, "O Fenerbahçe başkanıysa ben de Bursaspor başkanıyım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek kümede kalmayı başaran Bursaspor’da başkan Ali Ay, maçın ardından yaptığı açıklamalarda sert çıktı.

Bursaspor’un hiçbir zaman bu duruma düşmemesi gerektiğini belirten Ay, “Herkes kendini Bursasporlu zannediyor ama kimse kusura bakmasın ben hepsinden daha Bursasporluyum. Herkes çok güzel konuşuyor. Sadece ama konuşuyorlar. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bütün taraftarlarımdan, Bursasporlulardan, bakın kendi Bursasporlu zannedenlerden değil Bursasporlulardan özür diliyorum. Çünkü bu üzüntü onlara yaşattığım için ama şundan emin olsunlar; onlar bir üzülüyorlarsa ben yüz üzülüyorum. Çünkü ben kulübün başkanıyım. Allah her zaman doğruların yanındadır. Biz de doğru hareketler yaptık. Namuslu ve dürüst olarak bu işi götürmeye çalıştık. Çok şükür Allah’ta yardım etti. Bugünde kümede kaldık” dedi.

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“Bundan sonra radikal kararlar alacak mısınız?” sorusuna ise Ali Ay, “Bundan sonrası için arkadaşlarla görüşeceğiz ve gerekeni yapacağız. Bütün Türkiye bizim taraftarlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gördü. Trabzon-Bursa arası tam bilmiyorum ama bin 500 km. mübarek Ramazan günü yola çıktılar ve takımlarını desteklediler. Tabii ki bizlerde radikal kararlar alacağız bundan sonrada böyle şeyler olacağını düşünmek bile istemiyoruz” dedi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise Ay, şunları söyledi:

“Ben orada bir art niyet arıyorum. Fenerbahçe kulüp başkanı 5-6 aydan beri Bursaspor ile fazla uğraşmaya başladı. İkide birde FETO-FETO diyor ikide birde olayı FETO’ya yansıtmaya çalışıyor. Ben Fenerbahçe başkanına inanmıyorum. Bunu açık ve net söylüyorum. Böyle bir günde böyle bir demeç verilmesi yazıklar olsun kendisine yakıştıramadım. Ben de onun gibi kavga edebilirim. O Fenerbahçe başkanıysa bende koskoca Bursaspor’un başkanıyım. Nedir bu megalomanlık. Ayıp, hakikatten ayıp, yazıklar olsun. Beraberce halettik Trabzon ile hayret bir şey ya hakikatten hayret bir şey” ifadelerini kullandı.