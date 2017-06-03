Ali Koç Aziz Yıldırım’ı ters köşeye yatırdı

Gelecek sezon yapılacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı ters köşeye yatırdı.

Fenerbahçe’nin Olağan Genel Mali Kurul’una Ali Koç damga vurdu. Konuşma yapmak için kürsüye gelirken tüm üyelerin büyük alkışını alan Ali Koç, 2018 yılında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa aday olacağını resmen açıkladı. Adaylığını açıklamadan önce futbol takımının durumu hakkında konuşan Ali Koç, taraftarların tribüne gelmeme nedeni ile ilgili yaptığı tespit ile Aziz Yıldırım’ı adeta yalanladı.

Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Ali Koç, 2018 yılında yapılacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'da aday olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Tarihin en kötü seyirci ortalamalarından birine sahip olduklarının altını çizen Ali Koç, yaptığı tespit ile Aziz Yıldırım’ın yaklaşık bir hafta önce söylediği “Taraftar benimle kavgalı küs diye değil, ekonomik durumları kötü olduğu için maçlara gelmiyor. Euroleague’de son maçta 88 TL’lik biletleri bile zor sattık. Bilin yani. 88 TL bile zor satıldı. Türkiye’nin şartları ağır” sözleri yalanlayan bir ifadede bulundu. Taraftarın tribünlere gelmemesini sadece ekonomik nedenlere bağlanamayacağının altını çizen Ali Koç, “Yönetimimiz ve taraftarımız arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur” dedi.