Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Ali Koç, 2018 yılında yapılacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul'da aday olacağını açıkladı.

Fenerbajhçe Mali Genel Kurulu’nda söz alan Ali Koç, 2018 Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa aday olacağını açıkladı. Üyelerin yoğun alkışları ve tezahüratları arasında kürsüye çıkan Ali Koç, Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı kutladıktan sonra adaylığını resmen duyurdu.

Aziz Yıldırım`dan Fikret Orman`a uyarı! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın 'Euroleague hırsızlıktır' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın bu sözleri ile devletin en büyük kurumlarına kadar sataşmış olduğunu da belirterek dikkat etmesi konusunda uyardı. İlgili Haberi Oku

İşte Ali Koç’un o açıklamaları:

“Basketboldaki başarıya ne yazık ki futbolda ulaşamadık. Fenerbahçe tribünleri tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Ligde 7. olduğumuz dönemde bile bundan daha fazla taraftar geliyordu tribünlere… Bu seyirci sayısındaki azalmanın ekonomik bier nedeni olduğunu düşünmüyorum. Yönetimimiz ile taraftarımız arasında iletişim aksaklıklarının bunun nedeni olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın en büyük arzusu tribünlerde özgürce maç seyredebilecekleri bir ortam bulmak. Bunun için çalışmalıyız. İzninizle 2018’de yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 2015 yılında zamanı geldiğinde zamanı geldiğinde elimin taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. Ben bugün yine aynı noktadayım. Bu kararımı bir kez daha vurgulamam gerektiğini düşünüyorum. Mayıs 2018 yılında yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkanlığa adayım.”