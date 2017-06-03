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Anadolu Efes-Beşiktaş maçında çok ilginç anlar!

Anadolu Efes, 2-0 geride olduğu Beşiktaş Sompo Japan serisinin 3. maçında soyunma odasına gitti! Parke üzerinde kısa süreli bir kriz yaşandı!
20:523 Haziran 2017
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Anadolu Efes-Beşiktaş maçında çok ilginç anlar!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan arasındaki yarı final 3. maçında çok ilginç anlar yaşandı! Parkelerde ender görülen bir kararla Anadolu Efes soyunma odasına gitti! Beşiktaş’ın büyük itirazları sonrasında oyun 5 dakika sonra yeniden başladı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan’ın hakem kararlarına kızarak takımı soyunma odasına çekti. Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de bu olaya büyük tepki göstererek, hakem masasına itirazda bulundu.

Beşiktaş maça itiraz edeceklerini belirtirken, hakemler siyah-beyazlıları soyunma odasına gitmekten son anda vazgeçirdi. 2. çeyreğin bitimine 1:59 kala yaşanan bu durumun ardından maç yeniden başladı.

Soyunma odasına giderken 7 sayı geride olan Beşiktaş, dönüşte farkı 1’e indirmeyi başardı.

Maçın ilk yarısı Anadolu Efesi’in 36-35 üstünlüğüyle sona erdi.

Etiketler
anadolu efes Beşiktaş Sompo Japan Spor Toto Basketbol Ligi Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Son güncelleme: 20:59 | 03.06.2017
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