Anadolu Efes-Beşiktaş maçında çok ilginç anlar!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan arasındaki yarı final 3. maçında çok ilginç anlar yaşandı! Parkelerde ender görülen bir kararla Anadolu Efes soyunma odasına gitti! Beşiktaş’ın büyük itirazları sonrasında oyun 5 dakika sonra yeniden başladı.
Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan’ın hakem kararlarına kızarak takımı soyunma odasına çekti. Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de bu olaya büyük tepki göstererek, hakem masasına itirazda bulundu.
Beşiktaş maça itiraz edeceklerini belirtirken, hakemler siyah-beyazlıları soyunma odasına gitmekten son anda vazgeçirdi. 2. çeyreğin bitimine 1:59 kala yaşanan bu durumun ardından maç yeniden başladı.
Soyunma odasına giderken 7 sayı geride olan Beşiktaş, dönüşte farkı 1’e indirmeyi başardı.
Maçın ilk yarısı Anadolu Efesi’in 36-35 üstünlüğüyle sona erdi.