Olaylı maç son nefeste Efes’in!

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesi üçüncü maçında Beşiktaş'ı son saniye basketiyle 66-65 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesi üçüncü maçında Anadolu Efes, konuğu Beşiktaş Sompo Japan’ı 66-65’lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi.

Evindeki iki maçı da kazanan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçında Anadolu Efes’in bileğini bükemedi. Beşiktaş’ta Michael Roll ve Vladimir Stimac 12’şer sayıyla Beşiktaş’ın en skorer isimleri oldular. Anadolu Efes’te ise Derrick Brown 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve galibiyeti adeta söktü aldı.

Müsabaka sahalarda nadir görülen bir olayla ilginç bir hava kazandı. Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan hakem kararlarına kızarak takımı soyunma odasına çekti. Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de bu olaya büyük tepki göstererek, hakem masasına itirazda bulundu.Beşiktaş maça itiraz edeceklerini belirtirken, hakemler siyah-beyazlıları soyunma odasına gitmekten son anda vazgeçirdi. 2. çeyreğin bitimine 1:59 kala yaşanan bu durumun ardından maç yeniden başladı.

Müsabaka boyunca 18’de 2 üç sayı isabetiyle oynayan Beşiktaş Sompo Japan, kaçanların bedelini mağlubiyetle öderken Anadolu Efes, bu sonuçla seriye tutunmayı başardı. Serinin dördüncü maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde 5 Haziran’da oynanacak. Karşılaşmadan Beşiktaş galip ayrılırsa finalde Fenerbahçe’nin rakibi olacak. Efes evindeki ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmayı başarırsa seri son maç için Akatlar’a taşınacak.

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Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Granger 10, Brown 23, Dunston 10, Cedi Osman 11, Honeycutt 1, Thomas 4, Heurtel 5

Başantrenör: Velimir Perasovic

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 2, Strawberry 2, Roll 12, Clark 11, Stimac 12, Thompson 5, Sertaç Şanlı 8, Erkan Veyseloğlu 2, Weems 11, Muratcan Güler

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 23-19 (Anadolu Efes)

Devre: 36-35 (Anadolu Efes)

3. Periyot: 51-52 (Beşiktaş Sompo Japan)