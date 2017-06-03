Aykut Kocaman da duyurdu! Fenerbahçe…

Atiker Konyaspor ile son maçına çıkan Aykut Kocaman, geleceği hakkında Fenerbahçe açıklaması yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Galatasaray ile karşılaşan Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlılara, Türkiye Kupası’nı kazandıran ve Fenerbahçe ile anlaşmak için yönetimden izin isteyen Kocaman, “İmzalar ne zaman atılacak bilmiyorum” dedi.

Konyaspor’dan ayrılan Aykut Kocaman’ın sözleri şöyle;

“Konyaspor yönetimine, oyuncularıma, taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Sezon başında da Fenerbahçe’ye gelmeyi düşünmüştüm ama lige 1 hafta kala takımı bırakmak kolay değildi. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu yerde olmak benim için mecburiyet. İmzalar ne zaman atılacak bilmiyorum ama niyetler bu yönde. İstendiği sürece, benim açımdan herhangi bir problem yok.”

Konyaspor açıkladı: Aykut Kocaman ve Fenerbahçe... Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediğini açıkladı. İlgili Haberi Oku