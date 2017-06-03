Aziz Yıldırım’dan Fikret Orman’a uyarı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın 'Euroleague hırsızlıktır' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın bu sözleri ile devletin en büyük kurumlarına kadar sataşmış olduğunu da belirterek dikkat etmesi konusunda uyardı.

Fenerbahçe Olağan Mali Kurul’da Başkan Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Euroleague ile ilgili sözlerine yanıt verdi. ‘Neden cevap vermedikleri’ şeklinde eleştiri aldıklarını belirten Aziz Yıldırım, ortamı germek istemedikleri için konuşmadıklarını söyledi. Fenerbahçe’nin futboldaki başarısızlığında hakemlerin de büyük etkisi olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, TFF’yi eleştirdiklerinde ağır cezalar aldıklarını belirtti. Bu nedenle Fikret Orman’a da cevap vermediklerini söyleyen Aziz Yıldırım, sadece ‘Euroleague hırsızlıktır’ sözü ile Fikret Orman’ın kendisi ile çeliştiğini ifade etti.

Fenerbahçe`nin yeni hocası hafta başı belli oluyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör için 3 isimle görüştüklerini, son kararı pazartesi ya da salı günü açıklamayacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım, 4 futbolcuyla anlaştıklarını da duyurdu. İlgili Haberi Oku

Aziz Yıldırım, Euroleague’e devletin de sponsor olduğunun altını çizerek, Fikret Orman’ı dikkatli olması konusunda uyardı. Aziz Yıldırım konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Fikret Orman kendisi ile çelişiyor. İki sene önce Top 16’ya kaldıklarında şampiyon olacak kadro kuracağını söylemişti. Şimdi hırsızlık diyor. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Euroleague, devlet kurumunun da sponsor olduğu bir organizasyon. Devlet finali İstanbul’a getirmek için büyük çaba harcadı. ‘Euroleague hırsızlıktır’ diyerek devletin en büyük kurumlarına kadar sataşmış oluyor. Dikkat etsin… Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu, kendi lig şampiyonluğuna denk geldiği ve daha fazla ses getirdiği için şampiyonluğumuzun altında ezildi. Fenerbahçe milyonların canlı yayında izlediği bir organizasyonda Türkiye’nin reklamını yapmıştır.”