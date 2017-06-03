Beşiktaş – Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı ile taraftarı ile buluşacak. Peki Beşiktaş - Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantepspor’u deplasmanda 4-0 yenerek 15. lig şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, 2016- 2017 sezonunun kapanışını bugün Osmanlıspor maçıyla yapacak. Vodafone Stadı'nda oynanacak Beşiktaş – Osmanlıspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu karşılaşmada bazı as isimlere şans vermemesi bekleniyor. Fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans vermeyi planlayan Güneş'in kalede Tolga Zengin'e şans vermesi bekleniyor. Maçın ardından yapılacak törende Beşiktaş kupasını alacak.

Öğle saatlerinde futbolcular tekneyle Anadoluhisarı'ndan hareket edecek ve Dolmabahçe'ye yanaşacak. Futbolcular, üstü açık otobüs ile stada girecek. Stattaki tüm Beşiktaşlılar, maçtan çok karşılaşma sonrasındaki şöleni bekliyor. Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasına gidecek olan Beşiktaşlı futbolcular, hazırlanan özel tişörtleri giyecek, tek tek anons edilecek. Kupanın kaldırılmasıyla coşku tavan yapacak

BEŞİKTAŞ – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 17:00’de başlayacak olan Beşiktaş – Osmanlıspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Atınç, Caner, Gökhan İnler, Necip, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Muhammed, Carlos, Ndiaye, Bifouma, Maher, Rucescu, Webo