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BEŞİKTAŞ
03 Haziran 2017 17:00
BEŞİKTAŞ
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Beşiktaşlı futbolcular taraftarı coşturdu

Beşiktaşlı futbolcular, şampiyonluk kutlamasında Vodafone Arena’nın dışında kurulan platformda siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tezahürat yaptılar.
15:573 Haziran 2017
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Beşiktaşlı futbolcular taraftarı coşturdu

15. şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş'ta kutlamalar tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar stadyum çevresini hınca hınç doldurdu. Boğaz turuyla başlayan kutlama, ardından Dolmabahçe'de üstü açık otobüste taraftarı selamlama ile devam etti. Stadın dışında kale arkasının olduğu bölüme kurulan platformda Beşiktaşlı taraftarlarla eğlenen futbolcular, burada mikrofona Beşiktaşlı taraftarların yediden yetmişe ezbere bildiği tezahüratları söylediler. Özellikle Beşiktaşlı yabancı futbolcular birçok marşı ezbere söylediler. Demba Ba, Atiba ve Babel gibi isimler ise platformdan üçlü çektirdi.

03 Haziran 2017 Beşiktaş`ın kutlamaları İstanbul Boğazı`nı siyah-beyaza bürüdü İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlıların saat 17.00'da Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi stadın dışındaki kutlama etkinlikleri son bulurken, maçın ardından yapılacak kupa töreniyle kutlamalar tüm hızıyla sürecek.

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