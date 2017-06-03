Bruma’nın yerine Japon yıldız Honda

Milan ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Keisuke Honda’yı renklerine katmaya hazırlanan Galatasaray, böylece Bruma’dan boşalacak sol kanadı dolduracak. Japon yıldız, Sneijder’a da iyi bir alternatif olacak.

Gelecek sezonda yenilenmiş bir kadro ile taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da, gidecek futbolcuların yerini doldurmak için de çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Alman ekibi Leipzig'in 15 milyon Euro karşılığında Bruma transferinde sona yaklaşması sonucunda arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi sona eren Keisuke Honda'yı renklerine bağlamak için harekete geçme kararı aldı.

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Japon futbolcunun bonservisinin elinde bulunması, sarı-kırmızılı takımın iştahını kabartırken 30 yaşındaki Japon futbolcuyu ikna etmek için cüzi bir imza parası ve senelik 2milyon Euro gözden çıkartılmış durumda. Sol açıkta oynayan ancak gerektiği zaman Wesley Sneijder gibi ‘10 numara'da da forma giyenHonda, eski yönetimlerin de gündemine gelmiş ancak ekonomik açıdan transfer gerçekleşmemişti.