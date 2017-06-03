Cristiano Ronaldo şov: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Juventus'u 4-1 mağlup ederek bir numaralı kupanın sahibi oldu. Real Madrid'in gollerini Ronaldo (20 ve 64) ve Casemiro (61) kaydederken Juventus'un tek golü 27'de Mandzukic'ten geldi.

Şampiyonlar Ligi Finali’nde Juventus ve Real Madrid karşılaştı. Kazanan 4-1’lik skorla bir kez daha Cristiano Ronaldo ve arkadaşları oldu. Galler Ulusal Stadyumu’nda oynanan maçta Real Madrid’in gollerini Ronaldo (20 ve 64), Casemiro (61) ve Asensio (90) kaydederken Juventus’un tek golü 27’de Mandzukic’ten geldi.

Real Madrid, üst üste ikinci son dört sezonda da üçüncü kez kupanın sahibi olurken tarih de yazmayı başardı. 92-93 sezonunda format ve isim değiştirerek UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonda ilk kez bir takım şampiyonluğunu korumaya başardı. Madridliler toplamda 12. kez kupanın sahibi oldu. Ayrıca Ronaldo, yeni formatta üç farklı finalde gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Bu sezon Devler Ligi’nde bütün sezon boyunca yalnızca üç gol yiyen Juventus ise finalde Ronaldo ve arkadaşlarına engel olamadı. 2014-2015 sezonunda Barcelona’ya yenilen Juventus için tarih tekerrür ederken İtalyan temsilcisinde Cuadrado 84’te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi finalinden muhteşem kareler İlgili Haberi Oku